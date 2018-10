Verdachte (17) reeks branden Urk weer op vrije voeten

De Tollebeker werd opgepakt voor betrokkenheid bij één of meerdere brandstichtingen in het nabije Urk. Die verdenking blijft staan. In het vissersdorp komen sinds september geregeld brandjes voor, veelal in containers maar ook bouwketen en twee auto's gingen in vlammen op. ,,De minderjarige blijft nog wel verdachte in het onderzoek, maar mag dit in vrijheid afwachten”, aldus Marry Hallebeek van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland. Aan welke branden de Tollebeker wordt gekoppeld kan Hallebeek niet prijsgeven.