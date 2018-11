Verdachte doodsteken Sabir in Emmeloord ‘ontoerekeningsvatbaar’, vindt advocaat

Idriz M. (36) uit Emmeloord was ontoerekeningsvatbaar toen hij in mei een 24-jarige plaatsgenoot doodde op straat. Dat zegt zijn advocaat Jos Rijser. ,,De vraag is niet of hij schuldig is, maar wat er met hem moet gebeuren.’’

Rijser gaf vanmorgen al een voorzet tijdens een pro-formazitting over de fatale steekpartij op 11 mei. Idriz M. moet een jaar dwangverpleging krijgen, vindt hij. ,,Geen tbs. Hij moet worden ontslagen van rechtsvervolging.’’

Een rapport met het oordeel van een psycholoog, psychiater en een forensisch expert zouden hem hierin steunen. Over de moord zei hij: ,,Het is zoals het is.’’ Oftewel, er is geen twijfel mogelijk of Idriz de dader is.

Mes in de hand

Op een zonnige vrijdagmiddag stak hij uit het niets zijn vriend Sabir neer in de Korte Achterzijde, een straatje in het centrum van Emmeloord. Ooggetuigen omschreven tegen deze krant hoe hij nog een tijdje rondliep in de straat, het mes nog in de hand, en daarna rustig richting huis wandelde.

Twee uur na de steekpartij werd hij door een arrestatieteam uit zijn woning in de Leemansstraat gehaald, op een halve kilometer van de plaats delict.

Quote Hij draaide compleet door, werd paranoia en zag een complot van mensen die zijn vrouw en kind expres voor hem verborgen hielden Ali Aktas, Bekende van Idriz M.

Bekenden van Idriz, geboren in het voormalige Joegoslavië, zeiden tegen deze krant dat hij een verwarde man was. ,,Hij had zware geestelijke problemen. Een half jaar geleden is zijn hoogzwangere vriendin bij hem weggegaan. Daarna draaide hij compleet door, werd paranoia en zag een complot van mensen die zijn vrouw en kind expres voor hem verborgen hielden”, zei Ali Aktas die hem regelmatig thuis bezocht.

De verdachte was niet aanwezig op de zitting. De broer van het slachtoffer was er wel. De zaak wordt op 18 januari inhoudelijk behandeld in Lelystad.