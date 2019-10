Verdachte steekpartij in Emmeloord blijft in cel

Syrische vluchteling

,,Ik heb het zwaar in de gevangenis’’, vertelde de jonge Syriër de rechters dinsdag. ,,Ik ben naar Nederland gevlucht om hier in vrede te kunnen leven. Maar dat kan niet in de gevangenis. Het enige voordeel van mijn tijd in de cel is dat ik de Nederlandse taal nu beter spreek.’’