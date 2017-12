Verdachte van babbeltruc opgepakt in Emmeloord

ROC Emmeloord koppelt militairen aan nieuwkomers

17:02 Militairen die betrokken zijn geweest bij missies in het buitenland kunnen nieuwkomers in Nederland goed helpen bij hun inburgering. Dat concludeert ROC Friese Poort in Emmeloord na een kleinschalig proefproject waarbij veteranen gekoppeld werden aan statushouders.