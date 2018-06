Verdere samenwerking Zeekadetkorps Urk en Friese Poort

Kampeerfes­ti­val Noordoost­pol­der 'Uit-je Tent' klaar voor de start

5 juni Nog even en dan begint Uit-je Tent, het vierdaagse kampeerfestival dat wil laten zien hoe mooi de Noordoostpolder is. Het evenement opereert nu nog zelfstandig, maar valt volgend jaar onder de vlag van STEP, de stichting Evenementen Promotie in de Noordoostpolder. ,,Dat geeft duidelijkheid'', zegt Peter Meurs van Uit-je Tent.