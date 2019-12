Verhard parcours blijkt oplossing voor kerstwandeling Kuinderbos

En dat was in het verleden wel anders. In ruim tien jaar is het evenement bijvoorbeeld drie keer niet doorgegaan, vanwege natte weersomstandigheden en slecht begaanbare bospaden. Vorig jaar werd daarom voor het eerst gelopen over het Zeven Dwergenpad. Dat is een schelpenweg bij het bos van zo’n 1,1 kilometer. Het veld bij de Kuinderburcht, dat vaak de zwakke schakel was rond de afgelastingen, wordt daarmee gemeden.

Charme

,,We hebben dezelfde route als vorig jaar, maar er zijn wel andere artiesten’’, zegt boswachter en medeorganisator Harco Bergman. ,,De aanpassing van de route is vorig jaar prima bevallen. Je bent gewoon veel minder kwetsbaar als organisatie. Het is praktischer; je hebt geen last van opbouwen en de paden gaan niet kapot. Met wat extra verlichting blijft de charme bovendien bestaan.’’

De kans dat het evenement nu doorgang kan vinden is heel groot. ,,Een factor kan eigenlijk nog roet in het eten gooien: en dat is enorme regen of storm. De veiligheid van de bezoekers is het belangrijkste en het moet wel verantwoord zijn. De kans is echt minimaal dat het nu wordt afgelast.’’