Verklaring over 'hoofddoekmishandeling' Emmeloord klopt niet, OM staakt onderzoek

Spoedig overleg over lot 'Polenhotel' Bant

6:00 Hoe moet het verder met Hotel Noordoostpolder in Bant nu de Raad van State heeft bepaald dat het geen regulier hotel is? De gemeente Noordoostpolder gaat met de exploitant rond de tafel, zegt wethouder Wiemer Haagsma. Een ding is zeker: er moet iets veranderen.