‘Verloren’ dagboek over razzia in Noordoostpolder leest als een roman

Aukje van der Molen van Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder neemt het dagboek in ontvangst op die novemberavond in Emmeloord. Ze beseft al gauw dat het een bijzonder document is. Mooi geschreven, bijna een roman. Het verhaal van boerenzoon Kees van de Vrie (1922-1984) uit Zeeland die in 1943 aan het werk gaat in de piepjonge Noordoostpolder. Om te voorkomen dat hij in Duitsland aan de slag moet. ,,Het leest bijna als een avonturenboek’’.