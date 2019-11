Vermillion mag in Noordoostpolder op zoek naar aardwarmte

Wethouder NOP overleeft motie van wantrouwen over falen Noplinc

11 november Ondernemersplatform Noplinc is definitief mislukt. De initiatiefnemers hebben de site uit de lucht gehaald omdat ze er geen been meer in zien. Er is 110.000 euro gemeenschapsgeld in dit avontuur gaan zitten. Weggegooid geld vinden de raadsfracties van ONS en SP in de Noordoostpolder. Zij houden wethouder Hans Wijnants verantwoordelijk voor het debacle en dienden daarom vanmiddag een motie van wantrouwen tegen hem in. Die kreeg geen steun van de andere fracties.