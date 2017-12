Vermist (zonder dat iemand het merkt): winkelwagentjes

Niemand die ze had gemist, die 23 winkelwagentjes van de Lidl in Emmeloord. Ze lagen een paar jaar op de bodem van het kanaal. Zelfs de supermarkt had ze niet gemist. Dit is een verhaal over verdwenen winkelwagentjes. En hoe niemand precies weet hoeveel er jaarlijks verdwijnen.

Eerlijk? De baas van de Lidl in Emmeloord miste ze geen moment. 23 winkelwagens die op de bodem van het kanaal waren beland. Ze lagen er zeker een paar jaar, nog van voordat de winkel grondig werd gerenoveerd en een nieuw type boodschappenkar werd aangeschaft.

Deze krant stelde de vraag bij een paar supermarktketens. Hoeveel wagens er jaarlijks ‘verdwijnen’? Steevast hetzelfde antwoord: niet bekend. Ook het Centraal Bureau Levensmiddelen, de branche-organisatie - heeft geen precieze cijfers. In 2009 schatte het CBL dat aantal nog op 20000.

Beveiligingssysteem

Bert Plomp verbaast dat niets. De Barendrechter is eigenaar van Rocateq en leverancier van een systeem waarbij winkelkarretjes ‘op slot’ gaan als je die mee wilt nemen. (zie video) Hij spreekt regelmatig supermarkteigenaren. ,,En ze weten het nooit. Af en toe bestellen ze wagens, dan wordt dan weggeboekt als productiekosten.’’ Niet alle karren verdwijnen in een kanaal. Vakblad Distrifood tekende al eens op dat een karretje zelfs als vaatwasser werd gebruikt. Vuile vaat erin, douche aan en spoelen maar!

Volledig scherm Winkelwagens bij de Lidl in Emmeloord. © Gerald Meijer

In Nederland levert Rocateq vooral aan supermarkten in de Randstad. ,,Maar we doen dit werk over heel de wereld, van Frankrijk, Amerika en het Midden-Oosten aan toe. ,,We passen eigenlijk alleen één voorwiel aan. Dat gaat op de rem als je aan de grens van bijvoorbeeld de parkeerplaats komt bij de supermarkt. De rem reageert op een kabel die we ingraven.’’ Wie dan nog een karretje wil meezeulen moet wel heel erg zijn best doen.

'Baldadigheid'

Het is maar de vraag of de Emmeloordse Lidl gebaat zou zijn bij zo’n systeem. Winkelwagens verdwijnen vooral in dichtbevolkte wijken met veel woningen ‘om de hoek’. Dat valt bij de supermarkt in de polder wel mee. Wel opvallend in dit verhaal: de Lidl deel het winkelcentrum met onder meer Aldi, maar van die winkel was niets in het kanaal verdwenen. Lidl houdt het op ‘baldadigheid’, maar wel een vervelende variant. En een dure. De supermarkteigenaar die nieuwe bestelt tikt maar zo een dikke 200 euro af - en meer als het luxere gevallen zijn.

Volledig scherm De 23 winkelwagentjes van de Lidl in Emmeloord die zijn opgedregd uit het kanaal vlakbij de supermarkt. Ze staan voorlopig op een terrein van de provincie Flevoland. © Provincie Flevoland

De Lidl-karretjes werden ontdekt door mensen van de provincie Flevoland die met een sonar de oevers inspecteerden. Marit van Opstal van de provincie: ,,Ze zagen obstakels die voor boten met een flinke diepgang gevaarlijk zouden kunnen zijn. Toen duikers ze uit het water haalden, zagen we pas was het was.’’ De rekening - opruimen van de rommel - gaat naar de Lidl, zegt Opstal. Toch gauw een 1500 euro voor de hele operatie.

Volledig scherm Winkelwagens met wielen die blokkeren als ze te ver van de supermarkt zijn. © Rocateq

Plomp kan in een handomdraai zien waar zijn remmende karretjes staan in Nederland. Meestal in de grotere steden, minder vaak in het oosten van het land. ,,Daar wonen nette mensen. We zien onze wagens vaker terug in achterstandswijken dan in plaatsen als Wassenaar. Hoewel. Begin volgend jaar hebben we een bestelling in Monaco. Dat verwacht je dan niet meteen.’’

Rijk

Van het rijke Monaco naar Dirk van den Broek aan de Linie in Apeldoorn is een kleine stap. Daar zijn de karretjes met ingebouwde rem sinds deze zomer in gebruik. Ze verdwenen er bij bosjes. Stentor-verslaggever Paul Hartman probeerde het zelf. En zelfs met een lege kar wist hij niet de plaat te poetsen.

Quote Dankzij een muntje brengen ze de kar in elk geval nog terug Bert Plomp