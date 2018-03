Vermiste Ewa Reszka (41) liet koffers achter in hotel

De politie in Polen is nu ook een onderzoek gestart naar de vermiste Ewa Reszka (41). De Poolse vrouw werkte in Kraggenburg en is sinds 8 maart spoorloos. Haar spullen liet ze achter in haar hotelkamer. Medio maart verspreidde de Nederlandse politie een opsporingsverzoek. Dat heeft nog niets opgeleverd.

Ewa Reszka is afkomstig uit Józefów. Dit kleine dorp met ongeveer 10.000 inwoners ligt in de provincie Lublin, in het oosten van Polen. Op 17 februari vertrok ze naar Nederland. Via een uitzendbureau vond ze werk in Kraggenburg.

Op 5 maart verscheen ze niet op haar werk. Toen ze drie dagen later nog steeds onvindbaar bleek en ook haar familie niet wist waar ze was deed haar werkgever aangifte van vermissing.

Het opsporingsverzoek dat de Nederlandse politie verspreidde heeft nog geen tips opgeleverd. Politiewoordvoerder Jacqueline van Houten van het team Midden-Nederland: ,,We werken met een groep rechercheurs intensief aan haar opsporing. Of er sprake is van een mogelijk misdrijf weten we niet. We houden op dit moment nog alle scenario's open."

In Polen verspreidde de politie een bericht over haar vermissing op 21 maart. Uit de bijgevoegde foto blijkt onder meer dat Ewa Reszka langer haar heeft dan te zien is op de politiefoto die in Nederland verspreid werd. Ook blijkt uit dit opsporingsbericht dat de Poolse vrouw een gezet postuur heeft.

Dat de politie in Polen nu ook actie onderneemt heeft geen direct verband met nieuwe ontwikkelingen in het Nederlandse onderzoek. Ook is de Poolse politie direct al ingelicht en niet pas op dit moment. Van Houten: ,,We staan de hele tijd al in contact met de Poolse politie. "

Signalement

De Poolse politie omschrijft haar als een vrouw van 41, 1.60 lang en met een gewicht van 81 kilo. Haar ogen zijn blauw. Ze heeft lang, licht krullend, blond haar en een rond gezicht. Ze was op het moment van haar vermissing gekleed in een zwart gewatteerde jas, zwarte muts of hoed en een blauwe spijkerbroek.