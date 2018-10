Vernielingen aan auto's en tuinen na groot feest in Ens

Dat meldt de politie op Facebook. Niet bekend is hoe groot de schade is en hoe veel mensen aangifte hebben gedaan. De daders gingen tekeer in de omgeving van de Waterkant en de G.J. Gillotstraat. De kans is groot dat het om bezoekers van het ‘Oktoberfest‘ gaat, dat vond plaats in een schuur aan de Drietorensweg. De G.J. Gillotstraat komt hier op uit. Feit is dat er, in de woorden van de politie, veel mensen op de been waren.