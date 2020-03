Vernielingen bij basisschool de Lichtboei in Emmeloord

Volgens de politie gaat het om vernielingen op het dak van de school, aan de afdichting en de afwatering van het dak. Het is ook niet de eerste keer dat er vernielingen bij de school plaatsvinden. Er zijn vaker dingen vernield bij Emmeloordse basisscholen in de afgelopen jaren. Of het om dezelfde dader gaat, weet de politie niet.

Ingegooide ruiten

Wie er achter de vernielingen zit, is nog onduidelijk. Of er een link is tussen de eerdere vernielingen in Emmeloord en deze, is niet bekend.