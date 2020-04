Vernietigend onderzoek: ambtenaren de baas op het gemeentehuis van de Noordoostpolder

Scholen bieden ouders nog deze week duidelijk­heid

22 april De grote scholenkoepels in deze regio verwachten ouders nog deze week te kunnen informeren over de manier waarop na de herfstvakantie de lessen voor basisscholieren worden hervat. Ze lijken het verschillend aan te gaan pakken. Scholenkoepel Aves, met 35 vestigingen een van de grootste, overweegt kinderen twee dagen per week te laten komen. Openbaar Onderwijs Kampen (OOK) wil juist de kinderen elke dag even zien.