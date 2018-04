Verpleeghuis in Emmeloord onder verscherpt toezicht inspectie

updateVerpleeghuis Talma Hof in Emmeloord is voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld omdat er het nodige mis is met de zorg. Zorggroep Oude en Nieuwe Land, waar Talma Hof onder valt, spreekt van een 'onjuist beeld' van de situatie.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) zijn de medewerkers van Talma Hof onvoldoende deskundig en worden dossiers van bewoners niet goed bijgehouden. De inspectie stelde in augustus 2016 al vast dat de zorg bij Talma, met meer dan honderd bewoners, niet op orde was. Het verpleeghuis nam verbetermaatregelen, maar volgens de inspectie hebben die nog te weinig effect. 'Verbeteringen blijven achterwege waardoor risico’s voor de cliënten blijven bestaan', staat in het onderzoeksrapport. De inspectie heeft 'onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van de organisatie'.

Orde op zaken

Het verpleeghuis moet binnen een half jaar alsnog orde op zaken stellen. Gebeurt dat niet dan kan de instelling, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), een boete krijgen. Talma Hof biedt zorg voor mensen met een lichamelijke beperking en (jonge) mensen met een vorm van dementie. Bestuur en Raad van Toezicht van ZONL herkennen zich in de bevindingen, meldt de inspectie. 'De organisatie heeft een moeilijke fase achter de rug en is nu in rustiger vaarwater aan het komen'.

'Negatieve lading'