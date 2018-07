Verrassende magische markt trekt honderden bezoekers naar Rutten

videoVoor het vierde jaar op rij is Rutten in de Noordoostpolder the place to be als het gaat om magie en spiritualiteit. Dit weekend is er een magische markt te beleven bij Chungna, het centrum voor bewustzijn Flevoland. Chungna betekent ‘de oorsprong’ en dat is waar dit centrum voor staat.