Verscherpt toezicht opgeheven bij zorg- en woonboerderij 't Boerenerf in Emmeloord

Personeel en bestuur presteerden ondermaats, constateerde IGJ in augustus. Adequate kennis ontbrak bij het personeel en de kunde ontbrak om te werken met cliëntendossiers, oordeelde IGJ. Daardoor was de kwaliteit van zorg in gevaar. Omdat het al twee jaar lang kommer en kwel was bij de vestiging in Emmeloord stelde IGJ 't Boerenerf onder verscherpt toezicht. Op de locatie kunnen maximaal tien cliënten wonen en er is dagopvang voor een klein aantal cliënten.