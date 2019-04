‘Verwarde’ buurman verdacht van brandstichting auto in Emmeloord

Bij de politie is de 53-jarige P.D. uit Emmeloord al langer bekend als een ‘verward persoon, die voor opschudding in de buurt zorgde’. De alarmbellen gingen daarom dubbel af, toen een auto van de buurman vlak voor D.'s huis aan de Middelplaat in de hens vloog. De verdenking viel al gauw op D..

Die vindt het allemaal maar grote onzin, want hij was die avond gewoon binnen, een spelletje spelen, zei hij vandaag voor de rechtbank in Lelystad. Toen hij commotie voor de deur ontwaarde en vlammen zag, is hij even naar buiten gegaan. En daarna weer naar binnen. Later wilde hij buiten iets weggooien en werd hij tot zijn grote verontwaardiging opgepakt, naar eigen zeggen ging dat niet zachtzinnig.

Lees ook Vuurzee verwoest auto in Emmeloord: verdachte aangehouden Lees meer

D. had helemaal geen reden om brand te stichten. Tegen de buurman is nooit een kwaad woord gevallen, sterker nog: ze hadden geen contact. De bewijsmiddelen liggen niet voor het oprapen. Een getuige, die ‘s avonds laat zijn hondje uitliet, had een man met een aansteker zien staan en later naar de deur van D. zien lopen. Maar die getuige heeft de bewoner van het huis niet herkend op een fotoconfrontatie.

Brandstof

Verder lag een leeg conservenpotje bij de auto van het soort dat ook bij D. in de kast stond, met resten motorbenzine. Maar geen vingerafdrukken en op de kleding van de verdachte zijn ook geen sporen van brandstof aangetroffen.

Toch meent de officier van justitie dat ze de dader te pakken hebben. Want in het schuurtje zijn ook resten brandstof gevonden, die lijken op de resten brandstof bij de auto. Op grond van rapportages van deskundigen gaat de aanklager ervan uit dat de Emmeloorder volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ze eiste daarom een jaar opname in een psychiatrische inrichting.

Elektriciteit

De man zou lijden aan paranoïde schizofrenie, een ziektebeeld dat gepaard gaat met waandenkbeelden. D. is eerder opgenomen geweest in een psychiatrische instelling, nadat hij volgens eigen zeggen op een vorig adres stroomstoten kreeg via een apparaat dat bij de buren stond. Hij zou een preoccupatie hebben met elektriciteit. De man werd ook verdacht van geknoei met de elektriciteitsmeter in zijn eigen huis, maar daarvoor vroeg de officier van justitie vrijspraak.

D. vindt dat er niets met hem aan de hand is. De ellende was volgens hem begonnen sinds hij ‘in de polder’ woont, zo’n tien jaar nu. Er deugt daar helemaal niets. Hij wil graag terug naar zijn geboortegrond in Brabant. Momenteel zit hij nog in voorarrest. Na de brandstichting is er een buurtbijeenkomst geweest, waar kennelijk gepraat is over de zorgen van omwonenden over hun buurman.