Verwarring in Emmeloord: Sponsoractie per ongeluk aangezien voor oplichting

De waarschuwing van zowel politie als verpleeghuis Talma Hof ging dinsdag en woensdag als een lopend vuurtje rond in Emmeloord en omstreken: er zouden oplichters actief zijn die uit naam van het verpleeghuis geld hadden gevraagd aan plaatselijke ondernemers voor een bewonersbus. Woensdagochtend bleek dat er helemaal geen sprake was van malafide praktijken, maar dat het een gevalletje miscommunicatie betrof. Met een hoop verwarring tot gevolg.

Woordvoerster Annette Jansen van Zorggroep Oude Nieuwe Land (ZONL) kan niet genoeg benadrukken hoezeer de zorgorganisatie de ontstane verwarring betreurt. Wat wil het geval? ,,Wij hebben in Emmeloord al heel erg lang contracten met een bedrijf dat gesponsorde auto's levert aan zorgorganisaties. Dit kunnen bewonersbussen zijn, of zoals in dit geval een dienstauto. Die auto's worden mede-gefinancierd door lokale ondernemers. De meneer van dit bedrijf is onlangs weer bij facilitaire zaken geweest."

En daar zit 'em nu de kneep. Een 'heel vriendelijke' mevrouw heeft telefonisch veel ondernemers uit Noordoostpolder benaderd. Zij vertelde te bellen voor de Talma Hof. Dit wekte argwaan bij enkele ondernemers, zeker toen bij het verpleeghuis in kwestie niets bekend was over een inzamelingsactie onder ondernemers. Vervolgens werd politie op de hoogte gebracht, die op haar beurt via sociale media waarschuwde voor oplichtingspraktijken.

Niemand schuldig

Jansen geeft aan dat ZONL met de benaderde ondernemers in gesprek gaat. En met de 'heel vriendelijke mevrouw' die de telefoontjes had gepleegd. ,,Zij heeft de indruk gewekt namens Talma Hof te bellen, daar zit een deel van de verwarring." Waarmee ze deze mevrouw niet wil aanwijzen als schuldige. Sterker nog, volgens Jansen is niemand schuldig aan de onrust die is ontstaan. ,,Alle acties en reacties zijn te verklaren."