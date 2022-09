Verwoestende brand in Ens: maar waakhond Johnny overleeft vuurzee

Enorme berg maaisel uit de Wieden vliegt in brand door broei, rook trekt over provincia­le weg

Een enorme smeulende berg bermmaaisel heeft de brandweer aan het werk gehouden in de Noordoostpolder. Die berg is vanochtend in brand gevlogen door broei. Met een kraan is getracht de ergste brandende berg uit elkaar te trekken.

28 augustus