Verzamelaars naar Emmeloord voor postzegelbeurs

Elke verzamelaar heeft eigen items die vaak ontspringen vanuit een bepaalde hobby of interesse achtergrond. De uitdaging op de beurs is het vinden van die ene ontbrekende postzegel of stempel. De postzegelbeurs is wel onderhevig aan vergrijzing, erkent organisator Jan Uffels. ‘Postzegels verzamelen is nu eenmaal niet SMART’. De postzegel- en muntenbeurs in Emmeloord is geopend tot 16.00 uur.