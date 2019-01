Verzet tegen uitbreiding broodfabriek Emmeloord

Bakkerij Goedhart in Emmeloord wil haar fabriek uitbreiden en een aantal silo’s plaatsen. Maar dat plan leidt nu al tot veel weerstand in de buurt. Verschillende bezwaren zijn reeds ingediend.

De grote, witte muren van de fabriek zijn deze morgen goed zichtbaar vanuit de woonkamer van Frits ten Brinke. De afstand tot het bedrijf, aan de overkant van de weg, is niet meer dan enkele tientallen meters. En straks, als alle plannen doorgaan, komen de muren nog zo’n zes meter verder richting de Staalstraat en de huizen. ,,We maken ons ongerust. We zijn bang voor meer overlast en een aantal negatieve gevolgen”, meldt Ten Brinke.

Bezwaarschrift

Bakkerij Goedhart heeft bij de gemeente Noordoostpolder op 27 september vorig jaar een omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van de bakkerij en het bouwen van een bouwwerk. Het college heeft dit op 20 november verleend. De periode waarin een bezwaarschrift hiertegen kon worden ingediend, zes weken, is begin deze week verstreken. Omwonenden van de Staalstraat én de bewoners van de naastgelegen flat hebben beide een bezwaarschrift ingediend.

,,We hebben al een gesprek gehad met de manager van de fabriek. Toen ging het om vier meter uitbreiding richting onze kant. In de plannen gaat het nu om zes meter”, zegt omwonende Piet Buijs. ,,Je wordt gewoon op het verkeerde been gezet.”

Peter de Haan woont al 18 jaar in de Staalstraat. ,,Ik wilde een dakkapel plaatsen op mijn woning. Maar dat mocht niet in de volle breedte, want het paste niet in de buurt. Maar deze uitbreiding van de fabriek mag wel”, zegt hij. ,,Wat er staat is nog wel ok. Maar een uitbreiding? Daar ben ik het niet mee eens.”

Waardevermindering

De omwonenden vrezen onder meer geluidsoverlast van de nieuw te bouwen silo’s voor meelopslag en de vrachtwagens. ,,En er komen er nog meer. Dat is zeker”, weet Bate Zijlstra. Daarnaast hebben de omwonenden last van stof- en roetdeeltjes. ,,Je blijft hier je auto bijvoorbeeld maar schoonmaken. Dat wordt nog meer als de productie wordt opgevoerd”, aldus Piet Buijs. Tot slot vrezen de buren een waardevermindering van hun huis, mede door het verminderde uitzicht. ,,De waarde kan er zomaar 20.000 euro op achteruit gaan”, schat Ten Brinke in.

Ook vanuit de naastgelegen flat komt kritiek. Bewoner Timo Bakker vertelt: ,,Het verbaast me echt dat de vergunning is afgegeven. Aanvankelijk was het de bedoeling om voor uitstroom van de bedrijven hier te zorgen. En dus niet om ze juist meer ruimte te geven.” Samen met bijna 20 andere bewoners van de flat is er een bezwaarschrift ingediend. ,,Het uitzicht wordt voor velen van ons gewoon minder. Niemand zit hier op te wachten.”

Argumenten

De omwonenden van de Staalstraat zien de uitbreiding van de broodfabriek dus niet zitten, zo is wel duidelijk. Liever zien ze dat er niets gaat gebeuren met het bedrijf aan de overzijde van de straat. ,,Hopelijk wordt er naar ons bezwaar gekeken. En dat er uiteindelijk een beslissing wordt genomen op basis van eerlijke argumenten”, vat Ten Brinke alles samen.

Goedhart in Emmeloord maakt onderdeel uit van het overkoepelende Bakkersland. Volgens de site werken er zo’n 100 mensen aan een breed assortiment brood in het pand aan de Nijverheidstraat in Emmeloord. Het management van het bedrijf is meerdere malen om een reactie gevraagd over de verbouwplannen en de kritiek van de buren, maar het bedrijf vindt het nu nog te vroeg om commentaar te geven. Wel vindt er volgende week nog een gesprek plaats tussen Goedhart en de omwonenden, maar vanuit de bewoners is er weinig vertrouwen in een goede afloop.