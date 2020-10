Verzorgingshuis in Emmeloord op slot na snelle toename besmettingen onder bewoners

Filmster­ren ongedeerd na brand bij manege in Emmeloord: trainingen gaan door

29 september Alle activiteiten bij de manege in Emmeloord aan de Sportlaan gaan door nadat er maandag een grote schuur is afgebrand. In de manege staan paarden die een belangrijke rol hebben gespeeld in films als Kruimeltje, Baantjer en Whitestar. ,,Dieren en mensen hebben geen gevaar gelopen. Dat is het belangrijkste”, zegt Ton Does (50), eigenaar van de manege.