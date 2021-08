Veteraan ziedend over nieuws uit Afghanistan: 'Alles wat we in Uruzgan gedaan hebben, is kapot'

Video De grafcamera van deze Emmeloor­ders is hip in Amerika, krijgen ze voet aan de grond in ons land?

4 augustus Het is een groot succes in Amerika: met een speciale app via een camera aan de voet van een graf 24 uur per dag de laatste rustplaats van een overleden dierbare kunnen bekijken. Twee ondernemers uit Emmeloord bedachten het en lanceren de camera nu ook in Nederland. ,,Ik krijg tranen in mijn ogen van verhalen van kinderen die voor het slapen gaan nog even kijken naar het graf van hun overleden moeder.”