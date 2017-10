Vier brandjes in twee dagen in Emmeloord: dat is verdacht

Dat kan de politie nog niet zeggen, al lijkt er in alle gevallen sprake van opzet. Maar de autobrand op de late maandagavond staat los van de drie containerbranden, meldt een woordvoerster. ,,Of deze branden met elkaar te maken hebben, wordt momenteel onderzocht.''

Grote container

Het was op de vroege donderdagmorgen voor de vierde keer raak deze week. Een grote container op een parkeerterrein aan de Scandinaviëlaan stond in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens de politie zijn er twee jongens gezien in de buurt van de container, maar is het nog onduidelijk of zij iets met de brand te maken hebben.