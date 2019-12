Vier consultatiebureaus in Noordoostpolder sluiten door tekort jeugdartsen

Schade door brand bij medicinale cannabiste­ler in Emmeloord lijkt mee te vallen

28 november Het is nog niet precies duidelijk hoe groot de schade is door de brand die gisteren woedde bij Bedrocan in Emmeloord. Het bedrijf produceert medicinale cannabis. De productie is vandaag gewoon hervat. Volgens woordvoerder Ole Heil lijkt de brandschade ‘reuze mee te vallen’ maar was er wel sprake van veel rookontwikkeling.