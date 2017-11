Vier ton nodig voor herstel golfbaan

Bij de aanleg van de golfbaan in Emmeloord is van alles misgegaan, blijkt nu. Zo is de afwatering hopeloos. De gemeenteraad wil vier ton uittrekken om de problemen op te lossen.

Het ziet er naar uit dat de golfbaan van de Noordoostpolder wordt opgeknapt. Het gros van de gemeenteraad is bereid ruim vier ton uit te trekken voor herstel van de baan die bijna tien jaar geleden niet goed is aangelegd.

De baan, gebouwd op een voormalige vuilnisbelt, heeft van meet af aan problemen met de afwatering. Bij ontwerp en aanleg is van alles misgegaan, blijkt uit onderzoek. Zes van de negen holes liggen op de afvalbult, die is afgedekt met plastic. Bij de aanleg is te weinig aandacht besteed aan een doorlatende onderlaag en een toplaag die geschikt is voor golf, stellen onderzoekers. De baan is regelmatig onbespeelbaar. Veel te vaak, stelt de 750 leden tellende golfclub die bij de gemeente - verhuurder van de baan - aan de bel heeft getrokken.

Op tafel ligt nu een herstelplan van 420.000 euro. Dat plan riep tijdens een commissievergadering van de gemeente Noordoostpolder veel vragen en kritiek op. Waarom is er bijvoorbeeld niet eerder ingegrepen omdat al snel duidelijk was dat de baan niet deugde? Volgens wethouder Wiemer Haagsma was 'even wachten' het adagium. Misschien zou de afvalbult nog zetten. Toen dat niet gebeurde, besloot het college alsnog door te pakken.

Gebrek aan toezicht bij de aanleg bleek een heikel punt. Zoiets mag de gemeente niet weer overkomen, vindt ook Haagsma. ,,Als je weinig ervaring hebt met een project, dan kun je beter expertise van buiten halen. Dat had in dit geval ook gemoeten.'' Bij de aannemer valt volgens de wethouder weinig te halen. ,,Als je met een vinger naar de aannemer wijst, wijs je ook met drie vingers naar jezelf. Een valide claim is tot nu toe niet gelukt.'' Of het herstelplan alle problemen uit de wereld helpt, is de vraag. ,,Het is verdraaid lastig te beloven dat er nooit meer problemen zullen optreden.We denken dat we een afdoende en overzichtelijke oplossing hebben, maar er blijven risico's.''