‘Vieze en onveilige’ jeugdopvang in Emmeloord dicht na harde conclusies inspectie: ‘Zorg schiet ernstig tekort’

video Loopt er een wolf in de polder? Onderzoek naar dood schaap in Swifter­bant moet duidelijk­heid geven

Op tweede kerstdag is bij Swifterbant een dood schaap aangetroffen. Onderzoek moet nu duidelijk maken of het dier, dat flink toegetakeld was, door een wolf gedood is. Het zou pas de tweede keer zijn sinds de terugkeer van wolven in ons land dat er in de polder een schaap wordt gedood door een wolf.

28 december