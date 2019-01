Vlindertuin Emmeloord is Flevolandse Kern met Pit

De Vlindertuin in Emmeloord is vanmiddag is tijdens de Kern met Pit bijeenkomst in ‘t Voorhuys in Emmeloord, door de vakjury verkozen tot winnaar van Flevoland.

Naast de toegezegde 1.000 euro is er een extra cheque ontvangen beschikbaar gesteld van 1.500 euro voor het project, waarmee we niet alleen de vlindertuin maar ook de directe omgeving verder kunnen verfraaien.

De vlindertuin moet een nieuwe ontmoetingsplek worden in de wijk. ,,Voor vlinders, insecten en mensen”, zegt Gusta Drenth van het wijkplatform De Zuidert. Deze groep heeft het initiatief genomen om de tuin te realiseren. De werkzaamheden zijn afgelopen voorjaar begonnen, ze verwacht dat de tuin in de zomer van volgend jaar wordt geopend.

Vrijwilligers

De Vlindertuin is een vrijwilligersinititiatief van het Wijkplatform De Zuidert, een bewonersgroep die zich inzet voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. Het beoogde doel: de wijk verfraaien, mensen verbinden, het realiseren van een nieuwe ontmoetingsplek maar ook de natuur een handje helpen (insecten, waaronder vlinders, die hebben het heel moeilijk). De tuin is (in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder) in 2018 tot stand gekomen, dankzij de inzet van 12 buurtbewoners en met hulp van ongeveer 20 mbo-leerlingen van AERES uit Emmeloord.

De Vlindertuin van ongeveer 500 vierkante meter is te vinden op het volkstuinencomplex in de wijk De Zuidert. Voor deze locatie is gekozen vanwege de mooie ligging (aan fietsknooppuntenroute), er was ruimte èn de aanwezigheid van diverse dieren van een aantal hobbyboeren (o.a. schapen en kippen). Hierdoor wordt deze locatie graag en vaak bezocht.

Finale

De tuin is volledig gefinancierd door tal van subsidies en verschillende donaties van ondernemers en bewoners uit de wijk. Ook hebben lokale bedrijven korting gegeven op hun producten en diensten.