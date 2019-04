Vlindertuin winnaar publieksprijs Kern met Pit 2018

Opknappen Bosbad Emmeloord prijzig dilemma

29 maart Is een flinke opknapbeurt voldoende of moet het Bosbad in Emmeloord ingrijpend worden vernieuwd en verbouwd tot een subtropisch zwemparadijs? Over die vraag zal de gemeenteraad van Noordoostpolder zich volgende maand moeten buigen. Vorig jaar zomer koerste de raad in een motie nog op het laatste, maar de 13,8 miljoen euro die daar voor nodig is spoort niet helemaal met de 5 miljoen euro die er voor is gereserveerd.