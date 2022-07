Vogelgriep velde ook jonge zeearend in Flevoland: Natuurmonumenten vraag minister om hulp

Minister, help ons de vogels op te ruimen en kom met een goed plan om hevige uitbraken van vogelgriep te voorkomen. Deze klemmende oproep doet Natuurmonumenten nu blijkt dat ook een jonge zeearend in het Voorsterbos bij Kraggenburg is gestorven als gevolg van deze ziekte.

De zeldzame zeearend broedt tot grote vreugde van Natuurmonumenten dit jaar voor het eerst in het Voorsterbos. Dat een vrijwilliger enkele weken geleden een pas uitgevlogen vogel dood op de grond bij het nest vond, hakt er daarom stevig in. Zeker nu uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA is gebleken dat het dier is gestorven aan vogelgriep. Vermoedelijk heeft het gegeten van een kadaver dat besmet was met het virus.

Dode knobbelzwanen

Via diezelfde instantie kreeg Natuurmonumenten bovendien meldingen door van dode vogels in het Zwarte Meer die waarschijnlijk waren gestorven aan vogelgriep. Boswachters gingen op pad en troffen ze zo’n dertig dode knobbelzwanen drijvend in het water aan.

Veel meer slachtoffers

Enkele dagen later telde een vrijwilliger er nog eens honderd in het hele Zwarte Meer. Het ging om soorten als knobbelzwaan, wilde eend, grauwe gans, kokmeeuw en krakeend. Het vermoeden is dat er nog veel meer vogels zijn gestorven, omdat in het rietmoeras vooral kleinere slachtoffers amper zijn terug te vinden.

Volledig scherm De zeearend in volle vlucht. © Staatsbosbeheer

Te ondiep

Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het nodig om de vogels te ruimen, maar het blijkt geen kinnesinne om dat veilig te doen. Het Zwarte Meer is erg ondiep waardoor er speciale, zeer ondiep varende boten nodig zijn. Ecoloog Daan Vreugdenhil: ,,Een kano kan, maar die is voor deze klus te klein; onze medewerkers zouden dan bijna de dode vogels op schoot moeten nemen en dat is niet veilig.”

Naar elkaar wijzen

Ook op andere plekken in Nederland zegt de organisatie problemen te ondervinden met het opruimen en afvoeren van dode vogels. Veiligheidsregio’s, verschillende ministeries, gemeenten en NVWA zouden naar elkaar wijzen, waarna natuurorganisaties met de dode vogels blijven zitten. Met alle risico’s voor wilde vogels, de volksgezondheid en de landbouw van dien.

Visie gevraagd

Natuurmonumenten wil daarom dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijkheid neemt en duidelijk maakt door wie en hoe de dode vogels verantwoord opgeruimd moeten worden en waar ze afgevoerd kunnen worden. Daarnaast moet het ministerie met een plan komen hoe deze hevige uitbraken van de vogelgriep in de toekomst voorkomen kunnen worden.

