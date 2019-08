Volgende maand besluit over ‘Polendorp’ Marknesse

De gemeenteraad van Noordoostpolder maakt naar verwachting komende maand de weg vrij voor bouw en uitbreiding van twee ´Polendorpen´ rond Marknesse. Op 23 september worden hiervoor twee bestemmingsplannen in stemming gebracht, voor dorpen van respectievelijk 300 en 150 woningen voor arbeidsmigranten.

De grootste van de twee is gepland op een perceel achter de Oosterringweg 10-2 in Marknesse. Hier gaat het om een volledig nieuw dorp. Het plan is vooraf uitgebreid besproken met een klankbordgroep, waarin ook omwonenden waren vertegenwoordigd. Die adviseerde uiteindelijk positief.

Aanpassingen

Tegen het plan is een bezwaar ingediend. Die heeft geleid tot kleine aanpassingen in de definitieve versie. Daarbij ging het volgens een woordvoerster van de gemeente om het aanpassen van een foute verwijzing in de tekst en een aanvullende verplichting om waterberging beter te regelen.