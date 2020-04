Volkstuinen in Tollebeek moeten naar andere plek: ‘Erg balen, het is een toplocatie’

,,Een aantal oudere leden heeft het er moeilijk mee dat we moeten verhuizen. Sommigen zitten hier al een jaar of zestig. Dan is het moeilijk om nog naar een andere plek te gaan”, vertelt Freek Hakvoort, voorzitter van de volkstuinvereniging met ongeveer vijftig leden. ,,Voor ons is het jammer en erg balen dat we daar weggaan. Het is een toplocatie.” De gemeente zoekt naar een nieuwe locatie voor de volkstuinen van Tollebeek.

Toename verkeer

Volgens de gemeente Noordoostpolder is het bedrijf B. Naaktgeboren B.V. in de dorpskern van Tollebeek uit zijn jasje gegroeid. Er komt meer verkeer in de straat en daar is volgens de gemeente de huidige weg niet geschikt voor. Hierdoor zouden onveilige situaties ontstaan. Het bedrijf kan op de huidige locatie niet verder uitbreiden.

De gemeente kijkt daarom of de Zuiderringweg, bij het industrieterrein in Tollebeek, een geschikte plek is. ,,Het is een mooie locatie en voor hen de enige mogelijkheid om uit te breiden”, zegt Hakvoort, voorzitter van de volkstuinvereniging. ,,Het is een afweging tussen de uitbreiding van een bedrijf en iets wat mensen voor hun hobby doen, dus ik ga het in elk geval niet proberen om tegenhouden. Uitbreiding van het bedrijf en de werkgelegenheid is ook belangrijk voor Tollebeek, maar we hadden natuurlijk liever niet moeten verhuizen.”

