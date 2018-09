Voor derde keer op rij brand in schuurtje Emmeloord

Voor de brandweer is het een bekende plek aan het worden. Ze was na de melding tegen 14.45 uur dan ook snel ter plekke. De politie was op dat moment al met enkele buurtbewoners de bluswerkzaamheden gestart.

De politie is een onderzoek naar de oorzaak van de brand gestart. ,,Het heeft er alle schijn van dat hier sprake is van brandstichting'', zegt woordvoerder Bernhard Jens van de Politie Midden-Nederland, daarmee duidend op het opvallende aantal branden op dezelfde plek.

Het onderzoek richt zich op het veilig stellen van de sporen. Dat is vanmiddag gebeurd. Of dat waardevolle informatie heeft opgeleverd, wil Jens in verband met het onderzoek niet zeggen. In ieder geval heeft het niet tot een aanhouding geleid. De politie stelt ook een buurtonderzoek in.