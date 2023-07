'Voor een fantastische vakantie moet je niet in Flevoland zijn': Is dat zo?

atletiek Corinne Nugter blijft ondanks tegenval­lers genieten van het spelletje: ‘Ik ben er nog niet klaar mee’

Voor de twaalfde keer in haar carrière kreeg Corinne Nugter een medaille omgehangen bij het NK atletiek. Haar discus maakte een vlucht van 53,00 meter, wat resulteerde in een bronzen plak. De atlete uit de Noordoostpolder was gematigd tevreden. ,,Een medaille was de minimale vereiste. Ik voel dat er meer in zit, maar het was net te gehaast.”