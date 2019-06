Voor het eerst in 70 jaar: een jonge eekhoorn in het Kuinderbos bij Bant

Kunstwer­ken van 95 mensen uit Oost-Nederland hangen deze zomer in het Rijksmuse­um

28 juni 95 inwoners van Flevoland, Gelderland en Overijssel zijn deze week blij gemaakt door het Rijksmuseum, want hun inzending hangt binnenkort in ‘het Rijks’ in de zomertentoonstelling Lang Leve Rembrandt.