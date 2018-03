Voorjaar lonkt: paddentrek in Kuinderbos op gang

Op de kruising Hopweg-Schoterweg in het Kuinderbos komt een bord te staan waarop de 'score' wordt bijgehouden van het aantal veilig overgezette amfibieen. Zaterdag staat er voor 8.00 uur een excursie over dit onderwerp onder leiding van de boswachter op de agenda. Er is plek voor 25 deelnemers. Honden mogen aangelijnd meelopen. Opgeven voor deze ochtendexcursie kan per mail via h.bergman@staatsbosbeheer.nl