Voorstersluis bij Kraggenburg weer open na opknapbeurt

Wanhopige gedupeer­den hopen met kerstkaar­te­n­of­fen­sief op doorbraak in ‘kavelgate’ Marknesse

In een ultieme poging om beweging te krijgen in het debacle rond onverkoopbare woningen in Marknesse-Zuid, gooien gedupeerden Frans Obbema en Gerard Schutte het over een andere boeg. Mede-gedupeerden krijgen een kaart met een cynische nieuwjaarsgroet in de bus, in de hoop dat ze die met een persoonlijke boodschap naar de hoofdrolspelers in het dossier sturen. ,,We hopen zo ergens een gevoelige snaar te raken. Wat kunnen we nog meer?’’

6:00