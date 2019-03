Voorsterweg zucht onder sluipverkeer

Verkeer van en naar het Voorsterbos en Waterloopbos in de Noordoostpolder moet gebruik maken van de Vollenhoverweg. Te veel auto's pakken nu al de Voorsterweg, die daar volstrekt niet op is berekend. Bewoners en gemeente vrezen dat het probleem in de toekomst veel erger zal worden.

De gemeente laat in elk geval vanaf deze maand tot aan Pinksteren tellingen doen om een beeld te krijgen van het aantal auto's op de Voorsterweg, de laatste echte klinkerweg in de Noordoostpolder. Daarna volgen mogelijk maatregelen om de weg minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Dat doorgaand verkeer moet via de Vollenhoverweg of via de Repelweg bij Kraggenburg om bij het Waterloop- en Voorsterbos te komen. Dat geldt niet alleen voor bezoekers van de bossen, maar ook voor de medewerkers van bedrijven aan de oostelijke kant van de Voorsterweg.

Toekomst

Nu al klagen bewoners van de Voorsterweg over hun weg als sluiproute. En daarbij kijken zij met angst naar de toekomst. Natuurmonumenten verwacht over een aantal jaren zo'n 150.000 bezoekers per jaar in de twee bossen.

De gehele gemeenteraad in Noordoostpolder maakt zich zorgen over de veiligheid van de Voorsterweg en zijn bewoners. CDA-fractievoorzitter Johan Goos heeft een grove berekening gemaakt die uitkomt op ruim 400 auto's per dag. ,,De weg is niet geschikt voor deze aantallen verkeersbewegingen‘’, aldus Goos.

Alternatief

Ook de gemeente verbaast zich over de drukte op de Voorsterweg. De weg rijdt echt niet prettig. Bovendien is de Vollenhoverweg ,,een perfect alternatief”. Dat moet, zo zegt Goos, de gemeente met opvallende borden aangeven. Hij ziet ook een rol weggelegd voor Natuurmonumenten om de gewenste route naar het Waterloopbos aan te geven. Merkwaardig is ook dat verschillende routeplanners de Voorsterweg als kortste route aangeven.