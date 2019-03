Voorzet voor viering bevrijding in Emmeloord

Dolgedraai­de arbeidsmi­grant krijgt zes jaar voor steekpar­tij in ‘Polenhotel’ Marknesse

6 maart De Bulgaarse man die vorig jaar drie landgenoten gijzelde in het zogenoemde Polenhotel in Marknesse en twee van hen meermalen heeft gestoken met een visfileermes, is veroordeeld tot zes jaar cel. Het is niet aan hem te danken dat er geen doden zijn gevallen, merkt de rechtbank in Lelystad op in haar uitspraak.