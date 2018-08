Voorzitter Ingrid Jansen uit Tollebeek vertrekt bij varkenshoudersclub POV: 'Dubbele gevoelens'

Jansen moest als voorzitter de twee grootste belangenclubs van varkenshouders in ons land onder één paraplu brengen. De 33-jarige concludeert dat dat is gelukt. ,,Dubbele gevoelens, weemoed over vertrek POV, doel is bereikt, organisatie staat als één huis, de varkenshouders zijn weer onder één dak en spreken weer met één geluid'', zegt ze op berichtensite Twitter.

'Lef'

De Tollebeekse heeft ‘lef getoond voor deze sector te gaan en door van twee organisaties één sterke organisatie te maken’. Dat vindt Alfred van Lenthe de grootste verdienste van Jansen. Van Lenthe is varkenshouder uit het Gelderse Laren en sinds begin dit jaar lid van het dagelijks bestuur. De POV komt voort uit de NVV en de LTO, twee belangenverenigingen die in het verleden niet altijd op één lijn zaten. Hij roemt haar ‘bevlogenheid’. ,,Ze heeft voor verbinding gezorgd tussen varkenshouders, maar ook tussen de sector en maatschappelijke organisaties. Ze was de juiste vrouw op de juiste plek.’’

Intregriteitskwestie

Jansen en Douma zouden vorig jaar hun functie al neerleggen nadat binnen het bestuur hun integriteit in twijfel was getrokken. ,,De psychologische grens van wat wij konden handelen, was bij ons bereikt. Wij hebben elkaar op dat moment aangekeken en geconstateerd dat er geen vertrouwen meer was om in deze samenstelling van bestuur verder te kunnen’’, meldden de twee aan de leden. Deze krant heeft dat document ingezien.

Fundament

Volgens POV-woordvoerder Geesje Rotgers is die kwestie ‘achter de rug’ en speelt dat ‘absoluut niet mee’. Rotgers: ,,Het fundament voor de POV is gelegd, nu moet iemand anders daarmee verder.’’ De organisatie is een samensmelting van de NVV (Jansen) en LTO. Die laatste werd vertegenwoordigd door vice-voorzitter Eric Douma. De Fries varkenshouder vertrekt tegelijk met Jansen.