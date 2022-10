Vrachtauto verliest partij zonnebloemolie na ongeluk op A6 bij Swifterbant: weg nog uren dicht

Noordoost­pol­der effent de weg voor eerste legale coffeeshop: ‘Zorgvuldig onderzoek’

De gemeente Noordoostpolder is bezig met de voorbereidingen van de komst van een coffeeshop. Het wordt het eerste legale verkooppunt van hash en wiet in dit gebied. Een locatie is nog niet bekend. Hier wordt ‘zorgvuldig onderzoek’ naar gedaan, meldt het college. ‘In verband met de verwachte impact.’

29 september