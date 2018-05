Vrachtwagen blokkeert A6, verkeer omgeleid bij Emmeloord

video Zonnepark in Zwolle? In Emmeloord weten ze hoe het is om ernaast te wonen

28 mei Hoe is het om naast een groot zonnepark te wonen? Plannen voor een park bij Zwolle roepen veel weerstand op bij bewoners. In Emmeloord, waar sinds vorig jaar een veld met 43.500 panelen ligt, zijn de reacties gemengd. ,,Het is beter dan windmolens.''