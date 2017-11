Vrachtwagen met slachtafval kantelt op N50 bij Emmeloord: weg afgesloten

De vrachtwagen schaarde door nog onbekende oorzaak op de N50 bij Emmeloord. Vlakbij het knooppunt richting de A6. Het slachtafval is verspreid over alle rijbanen. De weg is dan ook dicht, wat voor veel verkeershinder zorgt. De chauffeur is uit de vrachtwagen maar het is nog niet bekend hoe hij er aan toe is. Het ongeval had nog verder uit de hand kunnen lopen, alleen de trekker is gekanteld, de oplegger staat nog overeind.