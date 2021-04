Vrouw uit Nagele krijgt dagelijks ruim 800 telefoontjes van stalker uit Dedemsvaart en zelfs zender onder auto

Zestien vechthon­den, wie wil ze hebben? Hondenop­vang Stella kan de kosten niet meer opbrengen

25 april Honden van het type vechthond? Hondenopvang Stella in Tollebeek weet daar wel raad mee. In drie jaar tijd hebben de eigenaren voor 34 van dit soort honden een nieuwe baas gevonden die wèl met ze kan omgaan. Maar nu dreigt het doek te vallen voor de opvang, die door corona in geldnood is gekomen.