Vuilniszakken gedumpt in bos, boswachter vindt adres van dader tussen afval: ‘Die krijgt prent van 380 euro’

Onrust in Emmeloord­se straat; meerdere inbraken en verplichte winkelslui­ting na aantreffen kogelgat: ‘Dit is niet normaal’

15 augustus Het is onrustig in de Emmeloordse Moerasandijviestraat. Supermarkt Marhaba Market blijft de komende twee weken op last van burgemeester Jan Westmaas gesloten nadat er donderdagochtend een kogelgat in een winkelruit werd aangetroffen. Maar het is al langer onrustig, sinds begin deze maand zijn meerdere ondernemers slachtoffer geworden van inbraken en pogingen daartoe. Zij willen camerabeveiliging in de straat.