Vuurwerkbom blaast auto op in Ens: ‘Keiharde knal, alles stond te trillen’

Lelylijn ook bij CDA in verkie­zings­pro­gram­ma

30 oktober De Lelylijn tussen Amsterdam en Groningen is opgenomen in het verkiezingsprogramma van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. De partij heeft de ambitie tot 10 miljard euro extra te investeren in woningbouw en nieuwe ov-verbindingen, waaronder de Lelylijn.