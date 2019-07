VVD en ONS Noordoostpolder willen handhaving taaleis bij bijstandsuitkering

25 personen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat gemeenten de taaleis massaal negeren. Naar schatting 41 duizend mensen in de bijstand zijn de Nederlandse taal niet machtig en van zo’n 90 duizend mensen is hun taalvaardigheid niet bekend. In de Noordoostpolder gaat het volgens een woordvoerder van de gemeente om 25 personen.

Boos

De bewindsvrouw maakte zich eerder dit jaar nogal boos om de cijfers. Ze zint op maatregelen als gemeenten de wet blijven negeren. Wat VVD-raadslid Linda Verduin betreft komt het niet zo ver. „En dan gaat het ons niet om de handhaving op zich, of om geld in de zak te houden”, zegt Verduin. „Het taalniveau is voorwaardelijk voor het participeren in de maatschappij. Daarom moet dit de volle aandacht krijgen. We hebben voldoende tijd gehad om de taaltoets in te voeren, nu is het tijd om de zaak op orde te krijgen.”