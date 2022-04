Waarom blijven ‘rancuneuze’ christelijke partijen buiten de coalitie in Noordoostpolder? ‘Het is wel eens verfrissend’

Politieke Unie voor het eerst de grootste in de Noordoost­pol­der: ‘Goede uitslag zelf afgedwon­gen’

Voor het eerst in haar bestaan (sinds 1990) is de Politieke Unie de grootste partij in de Noordoostpolder. „Ik denk dat we dat zelf hebben afgedwongen”, zegt lijsttrekker Toon van der Steen op de dag na de verkiezingen. „En misschien hebben we wat kiezers weggesnoept bij de VVD.”

17 maart