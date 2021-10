Waarom er voorlopig geen einde komt aan slepende kavelsoap in Marknesse

De onzekerheid over grond die bestemd is voor woningbouw in Marknesse-Zuid blijft voorlopig voortduren. De rechter heeft bij het hoger beroep besloten om pas over een jaar weer te kijken hoe het verder moet met de zaak. Mensen die op de grond wonen en er willen wonen, blijven nog langer in onzekerheid zitten. Waarom komt er geen einde aan het hoofdpijndossier?